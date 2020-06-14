15 Mart itibariyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 1170 TL maaş bağlanmasına karar verildi. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar ilk maaşlarını mayıs ayında aldı. Haziran ayı ödemeleri ise ayın 8’inde başladı. Ancak bazı vatandaşların hesaplarına maaşları yansımadı. İşte, detaylar.

Ücretsiz izin maaşı uzayacak mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan ve işverene yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayımız şu anda 1 milyon 358 bine ulaşmış durumda. 1 milyar 700 milyon gibi de bir kaynağı çalışanlarımıza aktarmış durumdayız. Ücretsiz izne çıkan çalışanlarımız için. Dolayısıyla fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanımızı korumak için önemli bir unsurdu. İnşallah istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz" dedi.

Ücretsiz izin maaşı yattı mı? | Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar?

Bazı vatandaşlar haziran ayında nakdi destek maaşlarının hesaplarına yatmadığını belirtiyor. Bu durum İŞKUR sisteminde IBAN numaranızın kayıtlı olmayışından kaynaklanıyor olabilir. Sistemde IBAN numaranız kayıtlı ve ücret yatmadıysa PTT’den isminize maaş yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu durumu yaşayan vatandaşlar ALO 170’i arayarak bilgi alabilir.