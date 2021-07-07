Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için devlet pek çok ekonomik tedbir açıkladı. Bu sebeple 2020 Nisan ayından itibaren ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek ödemesi yapılıyor. 1168 lira ile başlayan ödeme asgari ücret zammı ile 1420 TL olmuştu. Son olarak tam kapanmada söz konusu maaş 1500 TL’ye çıkarıldı. Vatandaşlar nakdi desteğin uzayıp uzamayacağını ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, ücretsiz izin maaşı hangi gün yatar?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek hangi gün ödenir?

Nakdi destek maaşı ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021’de sona erdi. Sürecin uzatılacağını ilişkin bir açıklama ise yapılmadı. Vatandaşlar son ödemelerin hangi gün yapılacağını merak ediyor. Nakdi destek maaşının yatırılacağı resmi tarih açıklanmadı. Ancak ödemeler şimdiye kadar her ayın 8 ile 10’u arasında yapılıyor. İŞKUR sisteminde ıban bilgisi bulunan vatandaşların maaşları hesaplarına yatırılıyor. Sistemde hesap bilgisi bulunmayanlar ise maaşlarını PTT şubelerinden alabiliyor.