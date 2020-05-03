Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları | Ücretsiz izin maaşı yattı mı?

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş ödemesi yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz. İşleri duran ya da azalan işletmelerimizde çalışan vatandaşlarımız için kısa çalışma ödeneğimiz devrede. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık 1170 lira maaş desteğini de sağlayacağız. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu, 700 bini onaylandı” açıklaması yapmıştı. Vatandaşlar kimlerin ücretsiz izin desteğine başvuru yapabileceklerini araştırıyor. İşte, detaylar.

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları

Ücretsiz izin maaş desteğine nasıl başvuru yapılacağıyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara nakdi ücret desteği ödenecek" dedi.

Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları nasıl yapılır?

15 Mart’tan sonra ücretsiz izne çıkarılanlar ile ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanların faydalanacağı ücretsiz izin maaş desteğine internetten başvuru yapabilirsiniz. Bunun için “uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Ücretsiz izin maaşı yattı mı?

Ücretsiz maaş desteği İŞKUR tarafından her ayın 8’inde yatırılacak.