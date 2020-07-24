Her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İl Milli Eğitim Müdürlükleri ücretli alımlarına başladı. Ücretli öğretmenlik başvuruları için MEB tarafından tüm illerde uygulanan standart bir takvim bulunmuyor. Bu yüzden başvuru yapacak öğretmen adaylarının çalışmak istedikleri şehirlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularını takip etmesi gerekiyor.



Ücretli öğretmenlik başvurusu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden kabul edilecek. Ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adaylar, E-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.