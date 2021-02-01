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Ekonomi Ücretli öğretmenlerin maaşları ne kadar oldu? Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?
Ekonomi

Ücretli öğretmenlerin maaşları ne kadar oldu? Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?

Yeni yıla girilmesiyle beraber ücretli öğretmenlerin maaşlarının ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Ücretli Öğretmen maaşları 2021 yılı ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte Ek-Ders ücretlerine yapılacak zam %6,02 oranında olacak. Peki, Ücretli öğretmenlerin maaşları ne kadar oldu? Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 15:17:00 -
Ücretli öğretmenlerin maaşları ne kadar oldu? Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?

Devletin okullarda var olan öğretmen açığını kapatmak için geliştirdiği Ücretli Öğretmen sistemine ilişkin bazı detaylar merak ediliyor. Son zamanlarda atamaların az olması ücretli öğretmenliği ön plana çıkarıyor. İleride sadece sözleşmeli öğretmenlerle ilgili atama yapılması ön görüldüğünden ücretli öğretmenlik sisteminin uzun yıllar daha devam edeceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla ücretli öğretmen maaşlarının ne kadar olduğu ve maaşların ne zaman yatacağına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Ücretli öğretmenlerin maaşları ne kadar oldu? Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?

Ücretli öğretmenlerin maaşları ne kadar oldu?

2020 yılında Ücretli öğretmenlik maaşları ders saatine göre 16 TL aldıkları için ortalama olarak aylık 2.000 TL olmaktaydı. 2021 yılı ocak-temmuz döneminde ek ders ücretlerine yapılan %7.33'lük zammın ardından ücretli öğretmenlerin maaşları da yükseldi. 

2021 yılının temmuz ayına kadar geçerli olan ve ücretli öğretmenlerin haftalık ders saati sayısına göre alacakları maaşlar şu şekilde;

Haftalık 15 saat ve aylık 60 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.187,07 TL maaş alacaktır.

Haftalık 20 saat ve aylık 80 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.582,76 TL maaş alacaktır.

Haftalık 25 saat ve aylık 100 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.947,35 TL maaş alacaktır.

Haftalık 30 saat ve aylık 120 saat dersi olan ücretli öğretmen 2.283,16 TL maaş alacaktır.

Ayrıca evli olup eşi çalışmayan ücretli öğretmenlere 53,67 TL eş yardımı ve her bir çocuk için 37,31 TL ek ödeme verilecektir.

Ödemeler %15 vergi dilimine göre ve 1 ay 4 tam hafta olacak şekilde hesaplaması yapıldı.

Fiilen yerine getirilmeyen hiçbir dersin ücreti için ücretli öğretmenlere ödeme yapılmayacaktır.

Ücretli öğretmen AGİ’den yararlanır mı?

AGİ, 2008 yılından itibaren Bekar ya da Evli olan işçi maaşının içerisinde verilmektedir. Dolayısıyla AGİ, Ücretli Öğretmenlerin maaşına da eklenir.

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