Ücretli öğretmenleri heyecanlandıran haber! Mustafa Destici duyurdu

Recep Yeşil yeniakit.com.tr

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Destici'nin gündeminde atama bekleyen, atanamayan ve ücretli öğretmenler vardı.

Konuyla ilgili yaşanan sorunları aktaran Mustafa Destici şu ifadeleri kullandı:

"Atama bekleyen ve atanamayan öğretmenlerimiz var, bir de ücretli öğretmenlerimiz var. Bu sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor.

"Maaş almıyorlar..."

Ücretli öğretmenler 2 bin 500 lira maaş alıyorlar. 90 bine yakın ücretli öğretmen var. Dün bir arkadaşımız söyledi. Gümüşhane'nin bir köyünde sadece bir tane öğretmen var. O da ücretli öğretmen. Bütün yük onun sırtında. Ama aldığı maaş asgeri ücretin yarısı, daha doğrusu maaş almıyorlar, ücret alıyorlar. Sosyal hakları eksik.

Bu konunun mutlaka çözülmesi lazım. Önümüzde 90 bin öğretmen gerçeği var ve bunlar asgari ücretin yarısı kadar ücret alıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu bir öğretmene yapılamaz."

Konuyla ilgili önerilerini ifade eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, öğretmenlerle güzel bir gelişmeyi şu sözlerle paylaştı:

Bu ücretler en az iki katına çıkarılmalı.

KPSS'den yeterli puanı almış ve belli bir yıl hizmet etmiş olanlar atanmalı.

Bu atama diğer atama bekleyen öğretmenlerimizin kontenjanlarına müdahele etmeden ayrı bir kontenjanla yapılmalı.

Biz bu konuda gerekli kanun teklifini verdik.

Türkiye'de ücretli öğretmen sayısı 85.513

2022 yılı Ocak ayı itibariyle Türk Eğitim Sendikası'na göre Türkiye'de görev yapan ücretli öğretmen sayısı 85.513. Görev yapan bu öğretmenleri Eğitim Fakültesi, Lisans ve Ön Lisans mezunu olmak üzere 3 farklı grup halinde aşağıda görebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda ise; Türk Eğitim Sendikası'na göre ücretli öğretmenlerin aldıkları ücret yer almakta: