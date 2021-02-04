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Eğitim Ücretli öğretmenlere kadro var mı? Ücretli öğretmenler kadro ne zaman?
Eğitim

Ücretli öğretmenlere kadro var mı? Ücretli öğretmenler kadro ne zaman?

Ücretli öğretmenler kadroya alınacak mı, ücretli öğretmenler ne zaman kadroya alınacak? Ücretli öğretmenler kadrolu mu olacak? soruları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan ücretli öğretmenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadro talebine ilişkin yazdıkları mektup sonrası merak edilmeye başlandı. İşte ücretli öğretmen kadro haberleri. Peki ücretli öğretmenlere kadro var mı? Ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmen maaşları ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 17:20:00 - 2021-02-04 17:24:40
Ücretli öğretmenlere kadro var mı? Ücretli öğretmenler kadro ne zaman?

Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen kadrosunda açık bulunması durumunda ders ücreti karşılığında sözleşme imzalayarak MEB bünyesine alınmakta. 

Ücretli öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kadro müjdesi beklemekte. Kadro taleplerini dile getiren öğretmenler, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri kadrolarımıza kavuştursun" ifadelerini kullandı. Ücretli öğretmenlerin kadro sorununu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözeceğini dile getirmekte. Bunun için de ücretli öğretmenler, kadroya geçebilecekleri konusunda umutlu olduklarını ifade etmekteler.

Ücretli öğretmen başvurusu

Ücretli öğretmenlik başvurusu İlçe Milli Müdürlüğü’ne yapılır ve sözleşme yalnızca bir öğretim yılını kapsar. Söz konusu kadroya öğretmen atanması halinde ücretli öğretmenin anlaşması sonlandırılır. Ücretli öğretmen maaşları, kadrolu meslektaşlarına göre daha düşüktür.

Ücretli öğretmen başvurusunda kimler bulunur?

Üniversitelerin dört yıllık lisans, iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan kişilerin yanı sıra emekli öğretmenler de ücretli öğretmenliğe başvurabilir. Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinden mezun olan kişilerin başvuruları kabul edilmektedir.

Ücretli öğretmenliğe başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.

Ücretli öğretmen maaşları ne kadar?

Ücretli öğretmen ders ücreti ne kadar? 2020 yılında Ücretli öğretmenlik maaşları ders saatine göre 16 TL aldıkları için ortalama olarak aylık 2.000 TL olmaktaydı. 2021 yılı ocak-temmuz döneminde ek ders ücretlerine yapılan %7.33'lük zammın ardından ücretli öğretmenlerin maaşları da yükseldi. 

2021 yılının temmuz ayına kadar geçerli olan ve ücretli öğretmenlerin haftalık ders saati sayısına göre alacakları maaşlar şu şekilde;

Haftalık 15 saat ve aylık 60 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.187,07 TL maaş alacaktır.

Haftalık 20 saat ve aylık 80 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.582,76 TL maaş alacaktır.

Haftalık 25 saat ve aylık 100 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.947,35 TL maaş alacaktır.

Haftalık 30 saat ve aylık 120 saat dersi olan ücretli öğretmen 2.283,16 TL maaş alacaktır.

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