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Ekonomi Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?
Ekonomi

Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

2022 yılıyla birlikte milyonların merakla beklediği maaş zamları da şekillendi. Ücretli öğretmen olarak çalışanlar ise maaşlarına 2022 yılıyla birlikte ne kadarlık artış yapıldığını araştırıyor. Peki, ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2022 ücretli öğretmenlik maaşları güncel

Yeniakit Publisher
2022-01-10 15:53:00 -
Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

2022 yılıyla birlikte asgari ücret, memur ve emekli maaşı zam oranları belli oldu. Ücretli öğretmenler ise maaşlarına ne kadarlık bir artış yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar oldu?

Ücretli öğretmenlik nedir?

Öğretmen açığı bulunan okullara atanan ve ders başı ücret alan eğitmenlere ücretli öğretmen denir.

Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Ücretli öğretmen maaşlarına Temmuz 2021'de artış yapılmıştı. Öğretmenler ders başı net 21,46 TL ücret alıyordu. Haftada 30saat derse giren öğretmenler ise ayda 2.575,2 TL ücret alıyordu.

2022 yılıyla birlikte memurlara yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Böylelikle ders başı ücret 28,01 TL'ye yükseldi.2022 yılında ücretli bir öğretmen haftada 30 saat derse girerse ayda 3.360,64 TL maaş alacak.

 

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