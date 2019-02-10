"Üçpeş" zamana direniyor

SİVAS (AA) - MUZAFFER AKYÜZ - Sivas ve Tokat'ta kadınların günlük yaşamlarında giydikleri "üçpeş" adı verilen yöresel kıyafetler, bazı köylerde yüzyıllardır yaşatılmaya çalışılıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy üçpeşin yaşatılmaya çalışıldığı köyler arasında yer alıyor. Görenlerin dikkatini çeken, kadınların günlük yaşamın yanı sıra düğün, bayram gibi özel günlerde de giydiği üçpeşi, fesler tamamlanıyor.

Üçpeşin bir parçası olan festeki altın ve gümüş paralar, giyen kişinin maddi durumunu da simgeliyor. Kadınların fesinin üzerinde 2 sıra altın ve gümüş para bulunurken, altınlarla birlikte elbisenin fiyatı 4 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor.



Köyde yöresel kıyafetleri diken Doğan Tepetam (43) ve Emine Erdoğan (48) ise yaklaşık 300 yılı aşkındır devam eden geleneği yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

Yeniköy'ün Muhtarı Zekeriya Tepetam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde yöresel kıyafetleri dikebilen iki kişi kaldığını söyledi.

Kültürlerini yaşatmak istediklerini dile getiren Tepetam, "Köyümüzde kültürümüzü yaşatan 2 kişi kaldı. Bunlardan biri bayan biri erkek. Bu kültürü yaşatmak için elbiseleri dikmeyi birilerine öğretmek istiyoruz. Bunun için de destek bekliyoruz." dedi.

Elbiseleri dikmek için 150-200 lira arasında ücret aldıklarını anlatan Emine Erdoğan da "Doğan kardeşim ve ben köyümüzdeki yöresel giysilerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Diğer köylerden bazen isteyenler oluyor onlara da dikiyoruz. Yöresel kıyafetlerimizi bugüne kadar devam ettirmişler, bundan sonra da biz devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, elbisenin dikiminin yaklaşık 10 gün sürdüğünü, altın ve gümüş takılarıyla fiyatının 50 bin liraya kadar çıkabildiğini ifade etti.

Doğan Tepetam ise 25 yıldır yöresel kıyafeti diktiğini aktararak, "Elbise 'peş' denen 3 kısımdan oluşuyor. Elbisenin 3 peşi olduğu için üçpeş deniyor. Bu gelenek bizden önce de devam ediyormuş, şimdi biz Emine abla ile devam ettiriyoruz. Bizden sonra da devam ettirecek kişilerin olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy halkından Senem Çağlar da günlük yaşamda genç yaşlı herkesin yöresel kıyafetleri giydiğini belirterek, "Doğan Tepetam ve Emine Erdoğan yöresel kıyafetimizi dikiyor, biz de giyiyoruz. Onlar inşallah devam ettirir, biz de giyeriz. Yöresel kıyafetlerimizi bırakmayız." dedi.