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Dünya Üçlü zirve sona erdi! İşte görüşmeden çıkan sonuç
Dünya

Üçlü zirve sona erdi! İşte görüşmeden çıkan sonuç

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı arasında Kremlin'de gerçekleştirilen Karabağ konulu görüşme bitti. Toplantıda, ortak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının başkanlık edeceği bir çalışma grubu kurulması kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 21:25:00 -
Üçlü zirve sona erdi! İşte görüşmeden çıkan sonuç

Rusya'nın inisiyatifiyle düzenlenen ve Aliyev ile Paşinyan'ı 10 Kasım'da Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesin ardından ilk kez bir araya getiren kritik görüşmenin sona erdiği açıklandı. Üçlü görüşme, yaklaşık 4 saat sürdü.

Görüşmenin ardından düzenlenen üçlü basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'la ilgili anlaşmanın koşullarına uyulduğu, ciddi olayların yaşanmadığı ve Rus barış gücünün yükümlülüklerini tümüyle yerine getirdiği sonucuna vardıklarını ifade etti.

Aliyev ve Paşinyan'la yaptıkları görüşmeleri önemli ve faydalı olarak niteleyen Putin, Dağlık Karabağ'da altyapı projelerinin geliştirilmesiyle ilgili ortak açıklama imzaladıklarını söyledi.

"Başbakan yardımcıları düzeyinde çalışma grubu kurulacak"

Rusya lideri, Dağlık Karabağ'da ekonomi ve ulaşım altyapısıyla ilgili sorunların çözümü için üç ülkenin başbakan yardımcıları düzeyinde bir çalışma grubu kuracaklarını belirtti.

Putin, "Bugünkü görüşmeyi son derece önemli ve faydalı buluyorum, zira bölgedeki durumun geliştirilmesi, yani ekonomik bağların ve altyapı projelerinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlayıp ortak açıklama imzalayabildik" dedi.

Ortak açıklama kapsamındaki projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının başkanlık edeceği bir çalışma grubu kurulacağını anlatan Putin, "Başbakan yardımcıları da, en kısa sürede uzmanların yer alacağı alt çalışma grupları kuracak ve bölgede ulaşım altyapısı ile ekonominin geliştirilmesi konusunda somut planlar sunacaklar" ifadelerini kullandı.

"Görüşme, liderlerin sonuç elde etme niyetini ortaya koyuyor"

Putin'in ardından söz alan Aliyev, üç liderin Moskova'da bir araya gelmesinin tarafların çözüme yönelik çabalardan sonuç elde etme niyetinde olduklarını ortaya koyduğunu kaydetti.

Aliyev, "Ateşkesin üzerinden iki ay geçti ve 9-10 Kasım tarihli anlaşmayı imzalayan liderlerin bugün Moskova'da buluşması, sonuç elde etme niyetinde olduklarını, eylül-kasım döneminde yaşananların üzerine çizgi çekmek istediklerini gösteriyor" dedi.

Bugün imzalanan ortak açıklamaya değinen Aliyev, ulaşım altyapısındaki engellerin kaldırılması konusunda "Bu, bölgenin kalkınmasına büyük dinamizm kazandırabilecek bir alan. Zira ulaşım hatlarının açılması, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve komşularımızın çıkarlarına hizmet ediyor. Komşu ülkelerin ulaşım koridorlarının inşasına ve bölgemizde kapsamlı bir ulaşım ağının kurulmasına aktif olarak katılacağından eminim" diye konuştu.

"Bölgenin ekonomik görünümü değişebilir"

Paşinyan da, bugün kabul edilen ortak açıklamanın bölgenin ekonomik görünümünü değiştirebileceğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı, "Bugünkü açıklama gerçekten önemli ve bu açıklamadaki mutabakatların hayata geçirilmesi bölgenin ekonomik görünümünü değiştirebilir, ekonomik yenilikler de daha güvenilir güvenlik garantilerini beraberinde getirebilir. Bu alanda yapıcı şekilde çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Tek bir görüşmeyle tüm sorunları çözmenin imkansız olduğuna da dikkat çeken Paşinyan, "Bir kez daha altını çizmek isterim ki, bizim için en önemli konu, insani konular. Özellikle de 9 Kasım tarihli ortak açıklamanın 8. maddesine öngörülen esir değişimi konusu" diye ekledi.

 

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