Uçhisar Belediyesi yap-işlet-devret ile kiralama ihalesi düzenliyor
Nevşehir Uçhisar Belediyesi, mülkiyetindeki 15808 parselde kayıtlı taşınmazın 25 yıla kadar kira bedeli üzerinden yap-işlet-devret modeli ile ticari (turistik amaçlı) bina yapımı, ayrıca parsel önündeki parkın peyzaj düzenlemesi işi için ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 27 NİSAN 2023 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT. 11:00’de Uçhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonu Aşağı Mahalle Değirmenci Salih Efendi Sokak No:2 Uçhisar Kasabası/NEVŞEHİR adresinde yapılacak.
İhale kapsamında yatırım maliyet bedeli 22.630.964,22 TL Kdv Hariç olan taşınmazın Yaklaşık yapım bedeli ve 25 yıllık tahmini kira bedelinin %3’ü olan: 810.000,00TL (Sekiz Yüz On Bin Türk Lirası) İhale tarihinden itibaren en az 210 gün süreli ya da süresiz) olacak. Muhammen aylık kira bedeli 14.250TL (OndörtbinikiyüzelliTürkLirası) Kdv hariçdir. Tahmini yapım bedeli 22.630.964,22TL (YirmiikimilyonaltıyüzotuzbindokuzyüzaltmışdörtTürk Lirası yirmiikikuruş) Kdv hariçtir.
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