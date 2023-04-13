  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın almak için bekleyenler dikkat: Bir anda hızla artabilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için o seviyeyi kaçırmayın!

Türk bilim adamları üzerinde çalışıyor! Elektrikli araçlar için yeni icat

CHP listelerinden aday oldu! Sadullah Ergin tepkisi bitmiyor

Millet ittifakı'nda 'Ekonomiyi kim yönetecek?' kavgası! 3 parti krizin eşiğinde

CHP'li Edirne Belediyesi'nden Ramazan ayında çok büyük ayıp: Yazık vallahi yazık

Dolar kuru için beklenen rakamda olmasını unutun! Ekonomist uyardı: Seçim sonrası dolar tahminleri

Hani inşaatlar başlayacaktı! ‘Sözde çevreciler’ bakıp bakın utansın

Candaş Tolga Işık ve Muharrem İnce arasında canlı yayında tartışma

HDP'linin rezil olduğu an: Aday olduğu şehri bilmiyor!

Özdağ, Akşener'i yerden yere vurdu! ‘Duyduğumuza göre eğer Millet İttifakı seçimleri kazanırsa…’
Ekonomi Uçhisar Belediyesi yap-işlet-devret ile kiralama ihalesi düzenliyor
Ekonomi

Uçhisar Belediyesi yap-işlet-devret ile kiralama ihalesi düzenliyor

Yeniakit Publisher
2023-04-13 16:19:00 -
Uçhisar Belediyesi yap-işlet-devret ile kiralama ihalesi düzenliyor

Nevşehir Uçhisar Belediyesi, mülkiyetindeki 15808 parselde kayıtlı taşınmazın 25 yıla kadar kira bedeli üzerinden yap-işlet-devret modeli ile ticari (turistik amaçlı) bina yapımı, ayrıca parsel önündeki parkın peyzaj düzenlemesi işi için ihaleye çıktı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 27 NİSAN 2023 PERŞEMBE GÜNÜ  SAAT. 11:00’de Uçhisar  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonu Aşağı Mahalle Değirmenci Salih Efendi Sokak No:2 Uçhisar Kasabası/NEVŞEHİR adresinde yapılacak.

İhale kapsamında yatırım maliyet bedeli 22.630.964,22 TL Kdv Hariç olan taşınmazın Yaklaşık yapım bedeli ve 25 yıllık tahmini kira bedelinin %3’ü olan: 810.000,00TL (Sekiz Yüz On Bin Türk Lirası)  İhale tarihinden itibaren en az 210 gün süreli ya da süresiz) olacak. Muhammen aylık kira bedeli 14.250TL (OndörtbinikiyüzelliTürkLirası) Kdv hariçdir. Tahmini yapım bedeli 22.630.964,22TL (YirmiikimilyonaltıyüzotuzbindokuzyüzaltmışdörtTürk Lirası yirmiikikuruş) Kdv hariçtir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23