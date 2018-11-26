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Uçar ailesinin dondurucu soğukla mücadelesi! Yardım bekliyorlar

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 5 kilometre uzaklıkta Yanoba köyünde oturan 8 kişilik Uçar ailesi, zorluklar içerisinde yaşamlarını sürdürüyor. Anne Ayşe Uçar, soğuk gecelerde 5 yaşındaki oğlu İbrahim Uçar'ın, yırtık montuyla pencerenin kırık olan camını tıkayarak çocuklarını soğuktan korumaya çalışıyor.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:36
Uçar ailesinin dondurucu soğukla mücadelesi! Yardım bekliyorlar

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan Yanoba köyünde yaşayan Uçar ailesinin yaşam mücadelesi kışın gelmesiyle daha da dayanılmaz hale geldi. 39 yaşındaki anne Ayşe Uçar, ailesi tarafından 13 yaşındayken 6 bin lira karşılığında 'başlık parası' adı altında Afyon'da biri ile evlendirildi. Ayşe Uçar’ın ilk evliliğinden 2 çocuğu oldu, orda yaşadığı sorunlar nedeniyle boşandı ve çocuklarını da babasının yanında bırakarak Yanoba köyüne ailesinin yanına döndü. Ayşe Uçar daha sonra aynı köyden İbrahim Uçar ile evlendirildi. Köyde yaşamlarını sürdüren Ayşe-İbrahim Uçar çiftinin 7 çocuğu oldu.  Geçimlerini sağlayamayan baba İbrahim Uçar, çobanlık yapmak için gittiği Bayburt'ta 5 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Eşinin vefatından sonra köydeki derme çatma kendilerine bile ait olmayan evde yaşamlarını sürdüren Uçar ailesi Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırseverlerin yardımıyla ayakta durmaya çalışıyor. 

Tek hayalleri, sıcak bir yuva

7 çocuk ve annenin yaşadığı derme çatma evin penceresinin kırılan camları, parasızlıktan taktırılamadı. Kış mevsiminin giderek ağırlaşan dondurucu soğukları ailenin yaşamını daha da çekilmez hale getirince Anne çocuklarını korumak için camları, kilim, battaniye ve yastıkla tıkadı.  Bu da çare olmayınca evin 5 yaşındaki oğlu İbrahimin yırtık montunu üzerinden çıkarıp gelen soğuğa karşı pencereye yerleştirdi.  Ailenin 2'si kız 3 çocuğu eğitim hayatına tüm zorluklara rağmen devam ederken,  en büyük iki çocuğu ise çobanlık yaparak aileye katkıda bulunmaya çalışıyor. 14 yaşındaki Yeliz Uçar, tek hayallerinin sıcak bir yuva olduğunu belirterek, "Akşam burası çok soğuk oluyor, soba yok ben ve kardeşlerim çok üşüyoruz. Paramız olmadığı için cam alamadık, mont gibi şeylerle koruyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:36
  1. Bayburt
  2. Afyon
  3. Ağrı
  4. Doğubeyazıt
  5. Yanoba köyü
  6. Uçar Ailesi
  7. Ayşe Uçar
  8. yardıma muhtaç aile
  9. Uçar ailesi yardım bekliyor

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