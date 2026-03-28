Batı’nın ilaç balonu söndü: Küresel eşkıyalığın bedelini kendi halkları ödüyor!

"Dünyanın eczanesi" kapıları kapattı, Batı tutuştu!

Yıllardır sömürdükleri topraklarda kaos çıkaran emperyalist güçler, şimdi kendi kazdıkları kuyuya düşüyor. "Dünyanın eczanesi" olarak bilinen Hindistan’dan gelen devasa ilaç sevkiyatları, bölgedeki jeopolitik fırtına nedeniyle durma noktasına geldi. Moody’s analistleri, yaşanan durumu "mükemmel bir fırtına" olarak tanımlarken; İngiltere’nin, kanser tedavilerinden en basit ağrı kesicilere kadar ilaçsız kalmasına sadece "birkaç hafta" kaldığı itiraf edildi.

Hürmüz kilitlendi, nakliye maliyetleri katlandı!

Müslümanların haklı davası ve direnişi karşısında Hürmüz Boğazı’nın neredeyse tamamen kapanması, Batı’nın tedarik zincirini felç etti.

Hava yolu çöktü: Dubai, Doha ve Abu Dabi havalimanlarındaki kısıtlamalar nedeniyle hava kargo maliyetleri iki katına çıktı.

Deniz yolu uzadı: Gemiler Ümit Burnu’nu dolaşmak zorunda kalınca teslimat sürelerine 14 gün, maliyetlere ise sefer başına 1 milyon dolar ek yük bindi.

Stoklar eriyor: Dağıtıcıların elindeki 6-8 haftalık stoklar hızla tükenirken, NHS (İngiliz Sağlık Sistemi) iflasın eşiğine geldi.

Maliyet Artışı Hastanın Sırtına Binecek

Uzmanlar, kar marjları düşen ilaç devlerinin bu zararı sineye çekmeyeceğini, faturayı doğrudan vatandaşa keseceğini belirtiyor. "Sonunda hepimiz daha fazla ödeyeceğiz" diyen lojistik uzmanları, Batı toplumlarını bekleyen büyük sağlık krizinin habercisi oldu. Müslüman topraklarında yaktıkları ateş, şimdi kendi hastanelerini soğutuyor!