SON DAKİKA
Belediyedeki ahlaki çöküntüye kalkan oldu! "Hayırdır Turan Bey, sırada sen mi varsın?" CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Yandaş Nevşin çileden çıktı Numan Kurtulmuş'tan dünyaya "Büyük İsrail" uyarısı! "Oynanan kirli oyunun farkındayız!" Teğmen sanıyorduk fitnesscı çıktı Beyaz Saray’da Hürmüz kavgası! Trump’ın milyar dolarlık faturasına senatörden zehir zemberek yanıt! CHP’li Tezcan, fuhuşçu başkanın otel görüntülerine fena bozuldu! “Bu hem suç, hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!” Gece yarısı gelen haber her şeyi değiştirebilir! Trump'tan bölgedeki ateşi söndürecek veya harlayacak o hamle! Amerikan-İsrail saldırıları Tahran’ı durduramadı! Füzeler her şeye rağmen havalanmaya devam ediyor! ABD'nin 10 bin asker sevki sonrası Rusya'dan jet hızında hamle Fuhuşçuları ‘bambam’layan 11 kişilik çete tutuklandı!
Gündem

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
MHP’de ajan depremi: "Seni izliyoruz dümenci alçak!"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) koridorları hareketli saatler yaşıyor. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yönter’in hedefindeki "ajan" ifadesi ise siyaset kulislerini ayağa kaldırdı.

Yönter, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden bir şahsa yönelik çok sert ifadeler kullandı. Paylaşımında, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” diyen Yönter, teşkilat içerisinde büyük yankı uyandırdı.

Bu sert sözlerin hemen ardından bir açıklama daha yapan Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum" diyerek görevini bıraktığını resmen açıkladı.

Teşkilattan destek yağdı

Yönter’in paylaşımı, partinin ağır topları tarafından destek gördü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın başta olmak üzere, çok sayıda MYK üyesi ve il başkanı Yönter’e destek mesajları yayınladı.

Destek veren bazı isimler şöyle:

  • Semih Yalçın (Genel Başkan Yardımcısı)

 

  • Hakan İmamoğlu (Çanakkale İl Başkanı)

 

  • Muhammet Fatih Yaşar (MYK Üyesi)

 

  • Şahin Gürz (MYK Üyesi)
  • Tamer Çakıroğlu (MYK Üyesi)

 

Yeni isim belli mi?

İstifanın hemen ardından kulislerde halef-selef tartışmaları başladı. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın yeni Genel Başkan Yardımcısı olduğu iddia ediliyor. Yıldız’ın, Yönter’in istifa açıklamasından hemen önce yaptığı paylaşım ise bu iddiaları güçlendiren bir detay olarak kayıtlara geçti.

Kamuoyu şimdi tek bir soruya kilitlendi: Yönter’in "ajan" ve "dümenci alçak" dediği o gizemli isim kim?

