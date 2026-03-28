MHP’de ajan depremi: “Seni izliyoruz dümenci alçak!”

Yönter, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden bir şahsa yönelik çok sert ifadeler kullandı. Paylaşımında, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” diyen Yönter, teşkilat içerisinde büyük yankı uyandırdı.

"Seni izliyoruz dümenci alçak!"

Bu sert sözlerin hemen ardından bir açıklama daha yapan Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum" diyerek görevini bıraktığını resmen açıkladı.

Teşkilattan destek yağdı

Yönter’in paylaşımı, partinin ağır topları tarafından destek gördü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın başta olmak üzere, çok sayıda MYK üyesi ve il başkanı Yönter’e destek mesajları yayınladı.

Destek veren bazı isimler şöyle:

Semih Yalçın (Genel Başkan Yardımcısı)

Hakan İmamoğlu (Çanakkale İl Başkanı)

Muhammet Fatih Yaşar (MYK Üyesi)

Şahin Gürz (MYK Üyesi)

(MYK Üyesi) Tamer Çakıroğlu (MYK Üyesi)

Yeni isim belli mi?

İstifanın hemen ardından kulislerde halef-selef tartışmaları başladı. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın yeni Genel Başkan Yardımcısı olduğu iddia ediliyor. Yıldız’ın, Yönter’in istifa açıklamasından hemen önce yaptığı paylaşım ise bu iddiaları güçlendiren bir detay olarak kayıtlara geçti.

Kamuoyu şimdi tek bir soruya kilitlendi: Yönter’in "ajan" ve "dümenci alçak" dediği o gizemli isim kim?