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Dünya Uçakta maske kavgası!
Dünya

Uçakta maske kavgası!

Rusya’nın başkenti Moskova'dan Antalya'ya giden yolcu uçağındaki yolculardan biri tüm uyarılara rağmen maske takmayı kabul etmeyince polis zorla uçaktan indirdi. Diğer yolcular polisi alkışladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 02:13:00 -

Rus havayolu şirketine ait yaklaşık 400 yolcusu bulunan uçakta bir yolcunun maske takmayı reddetmesi gerginliğe neden oldu. Rusya’nın başkenti Moskova'dan Antalya'ya giden uçakta kalkış hazırlıkları sürerken, hostesler yolcuları maske takmaları konusunda uyardı. Uyarılara kulak asmayan yolculardan biri maske takmamakta diretti. Uçaktaki diğer yolcuların, maske takmayı reddeden şahsa tepki göstermesi ile birlikte uçağın içinde tansiyon yükselirken, uçuş ekibi havaalanı polisine haber vererek duruma müdahale edilmesini istedi.

Uçağa giren polis memurları da yolcuyu maske takması konusunda uyardı. Polis, maske takmama yönündeki ısrarını sürdürmesi üzerine yolcuyu yaka paça gözaltına aldı. Uçakta bulunan diğer yolcular ise polisleri alkışladı.

Olay nedeniyle uçak rötar yaparken, uçağın gecikmeli olarak Antalya'ya ulaştığı öğrenildi.

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