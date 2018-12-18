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Uçakta kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

Diyarbakır'dan Ankara'ya uçmak üzere olan uçakta kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan vatandaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

18 Aralık 2018 Salı 16:48
Uçakta kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

Diyarbakır'dan Antalya'ya gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçiren Mehmet Nurtan Sertesen (67) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam Diyarbakır'dan, Antalya'ya havalanmak için hazırlanan uçaktaki yolculardan Mehmet Nurtan Sertesen, aniden fenalaştı. Uçaktaki diğer yolcuların kabin görevlilerine haber vermesi üzerine, uçağa sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Sertesen'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların müdahale ettiği Sertesen, tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Antalya uçağı ise gecikmeli olarak havalandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:48
  1. Diyarbakır
  2. Antalya
  3. Uçakta kalp krizi geçirdi
  4. Hastanede can verdi
  5. Mehmet Nurtan Sertesen

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