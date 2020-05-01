Uçaklarda maske şartı! ABD'li havayolu şirketleri zorunlu yaptı

Havayolu şirketleri corona virüse tedbir olarak maske takmayı zorunlu hale getiriyor.

Bununla ilgili ilk açıklama geçtiğimiz günlerde ABD’nin 6. en büyük havayolu şirketi JetBlue Airways'den gelmiş ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Joanna Gerathy, “Maske takmak kendinizi korumakla ilgili değil, etrafınızdakileri korumakla ilgili. Bu uçuşların artık yeni normallerinden biri olacak” demişti.

JetBlue Airways'in ardından diğer büyük havayolu şirketlerinden de benzer açıklamalar gelmeye başladı. American Airlines, Delta ve United Airlines, Kongre'den ve kendi çalışanlarından gelen baskının ardından uçuşlarda maske takma zorunluluğunun başlayacağını açıkladı.

Bazı havayolları kendi çalışanları için maske takmayı uzun süredir zorunlu tutuyordu. Benzer zorunluluk şimdi de yolcular için başlayacak.

Uçuş görevlileri salgının başladığı günden bu yana çalıştıkları firmaların maske önlemi almaları konusunda çağrıda bulunurken, geçtiğimiz haftalarda demokrat milletvekilleri de benzer yönde uyarılarda bulunmuştu.