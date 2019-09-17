Uçaklar bomba yağdırdı! İran askerleri öldü
Suriye'nin doğusuna düzenlenen hava saldırısında 10 İran askerinin öldüğü belirtildi.17 Eylül 2019 Salı 14:23
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin doğusunda gerçekleştirilen hava saldırısında, İran destekli 10 milisin öldüğünü duyurdu.
Gözlemevi saldırının, Suriye'nin doğusunda Irak sınırına yakın al-Bukamal (Ebu Kemal) bölgesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Saldırıyı kimin yaptığı belli değil
Gözlemevi saldırının kim tarafından yapıldığı hakkında bir bilgi paylaşmadı. Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede İran askerleri hedef alınmış, saldırıyı İsrail'in F-35'lerle yaptığı belirtilmişti.
YORUM YAZ