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Yaşam Uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğu ne zaman başlayacak?
Yaşam

Uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğu ne zaman başlayacak?

Türkiye’den yeni koronavirüs kararı geldi. Yapılan açıklamada "Negatif test zorunlu olacak" denerek uçak seyahatlerinde PCR testi yaptırmanın zorunlu olacağını duyuruldu. Peki, Uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 00:26:00 -
Uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğu ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, " 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, Son 72 saat İçinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak" dedi. Öte yandan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.

THY açıklama yaptı

THY'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı uçuşlarda saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulamasının 2 gün ötelendiği belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın 30 Aralık'tan itibaren geçerli olacağı ifade edilerek, "Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecektir. Altı yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır." bilgisi verildi.

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