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Uçak seyahatinden keyif almanın püf noktaları

Uçak fobisi ya da yükseklik korkusu gibi nedenler uçaktan keyif almayı engeller. Peki neler yapılmalı? İşte uçaktan keyif almak için pratik bilgiler…

07 Kasım 2018 Çarşamba 20:54
Uçak seyahatinden keyif almanın püf noktaları

Uçak seyahati güvenilirliği ve kısa sürmesi açısından günümüzde pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. Uçak içerisinde basınç ortamının farklı olması, düşük nem oranı, türbülans etkisi gibi konular; uçuş sırasında insan fizyolojisini etkileyen nedenlerdir. Uçuşun vücut üzerindeki olumsuz etkilerini bilerek bu durumu azaltmak mümkün. Uçak yolculuklarında kabin basıncından dolayı bağışıklık sistemi zayıflar, dolayısıyla da çevrenizdeki yolculardan hastalık kapma riskiniz artar. Beslenmenizle ilgili birkaç küçük ipucu; bağışıklık sisteminizin güçlenmesini, uçuş keyfinizin artmasını ve daha rahat bir yolculuk geçirmenizı sağlar...

Uçuş öncesi güzel bir kahvaltı yapın.

Yeşil yapraklı sebzelerden zengin beslenin.

Nohut, fasulye gibi şişkinlik yapabilecek baklagiller tüketmeyin.

Fast-food'dan kaçının.

Çok acı veya baharatlı yiyecekler tüketmemeye özen gösterin.

UÇAK FOBİSİNİ YENİN

Uçmak, en sakin kişiyi bile bazen gergin yapabilir. Aslında insanların yaklaşık yüzde 6.5'inin uçmaktan korktuğu biliniyor. İnsanların bu korkusunun başlıca nedenleri, kontrolü kaybetme duygusu, kapalı alan fobisi (klostrofobi), panik atak geçirme korkusu, yükseklik korkusu, uçağın hava boşluğuna (türbülansa) yakalanma korkusu, deniz üzerinde uçmaktan korkma, herhangi bir kaza anında sakat kalma ve ölmekten korkma olarak sayılabilir. Uçuş korkusunun oluşumunda, uçaklar ve uçuş hakkında eksik bilgi sahibi olma başlıca sebepler arasındadır. Uçmak son derece kullanışlı ve güvenli bir yöntemdir. Biraz irade gücü ve sabırla uçmanın tadını çıkarabilirsiniz.

MANTIKLI OLMAYA ÇALIŞIN

Durumu mantıklı olarak düşünün. Duygularınız daha baskın gelse de kendinizi bir adım geri çekin ve büyük resme bakın. Uçak, güvenilir bir ulaşım aracıdır. Uçakla uçmaya göre yolda hareket ederken (hatta kendi evinizde otururken) yaralanma veya ölme riskiniz daha yüksektir. Bir sürü insan uçmaktan korkuyor ancak gerçek şu ki, bir uçağın yanlış gittiğine dair risk neredeyse sıfır.

SIRT AĞRISINA KARŞI BELİNİZİ DESTEKLEYİN

Uzun süre hareketsiz oturmaktan kaynaklanan sırt ağrısı, havayollarına en sık bildirilen rahatsızlıkların başında geliyor. Herhangi bir sırt probleminiz olmasa bile uçak yolculukları sizin için zor geçiyor olabilir. Bunun nedeni, vücudun hareket etmeden saatlerce oturmaya uygun olmamasıdır. Uzun bir uçuş sonrasında fark ettiğiniz sırt ağrısı zaman içerisinde kronikleşebilir. Bu ağrılar her zaman alışılmış zayıf duruşlardan kaynaklanır. Tenis oynamak, yüzmek veya egzersiz yapmak, omurganızı dik tutan kasları güçlendirir. Uçuş öncesinde bel ve sırtınız için gerekli ihtiyaçları yanınızda götürebilir, kabin görevlisinden destek alabilirsiniz. Belinize yastık veya omuz çantanızı koyabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 20:54
  1. uçak
  2. uçak yolculuğu
  3. uçak fobisi
  4. fobi

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