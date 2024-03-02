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Aktüel Uçak rötar yaptı, tepkiler havada uçuştu! Olayı yaşayanlar: Servis yapmadan uçağı neden kaldırdınız?
Aktüel

Uçak rötar yaptı, tepkiler havada uçuştu! Olayı yaşayanlar: Servis yapmadan uçağı neden kaldırdınız?

Yeniakit Publisher
2024-03-02 22:27:00 - 2024-03-02 22:49:59
Uçak rötar yaptı, tepkiler havada uçuştu! Olayı yaşayanlar: Servis yapmadan uçağı neden kaldırdınız?

Bir hava yolu firmasının rötar yapan uçakta uzun süre bekleyen yolcularına yemek servisi yapmaması üzerine yolcular isyan etti. Saatlerce uçak içinde bekleyen yolcular, "Şeker hastası var, çocuklar var. Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Bir hava yolu firmasına ait tarifeli uçak, iddiaya göre rötar yaptı. Uçak içinde uzun süre bekleyen yolcular ise duruma tepki gösterdi. Bir yolcu, uçaktaki kabin görevlisiyle tartışarak, "Şeker hastası var, çocuklar var. Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?" dedi. Yolcular ise kabin görevlisiyle tartışan kadın yolcuyu alkışlayarak destekledi.

RÖTAR YAPAN UÇAKTAKİ YOLCULAR İSYAN ETTİ

İddiaya göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sabah saatlerinde kalkması gereken tarifeli bir uçak, sis nedeniyle öğle saatlerinde kalktı. İlk olarak rötar nedeniyle havalimanında, daha sonra ise uçak içinde bekleyen yolcular, duruma tepki gösterdi.

"YEMEK GELMEDEN UÇAĞI NASIL KALDIRIRSINIZ?"

Bir kadın yolcu, kabin görevlisiyle tartışarak "Şeker hastası var, çocuklar var. Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız? Saatlerdir bekliyoruz. Uçak kaçırmamak için ne bir yerde oturabildik, ne yemek yiyebildik." dedi. Kabin görevlisinin ise "Şu an şartlar bunlar, eğer uçmak istiyorsanız uçabilirsiniz, istemiyorsanız inebilirsiniz." demesi bardağı taşırdı.

YOLCULAR ALKIŞLARLA HAVA YOLUNU PROTESTO ETTİ

Kadın yolcu, yasal haklarının tarafına bildirilmesini talep ederken, uçaktaki yolcular da hava yolu şirketi ve çalışanlarına tepki göstererek alkışlı protesto yaptı. 
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