Uçak proje süreleri kısaldı

Kotil, Hava ve Uzay Araçları Laboratuvarı’na ekstra destekler vereceklerini de duyurdu. Product Lifecycle Management’ın (PLM) tasarımcılıkta yeni bir kavram olduğunu belirten Kotil, “Çok yeni bir dünyayla karşı karşıyayız. Biz bunu TUSAŞ’ta yaşıyoruz. Sıfır kilometre mühendislere bu sistemi öğretiyoruz. Bu sistem bir kültür dönüşümü, bir şeyi elektronik ortamda A’dan Z’ye yapmak” ifadelerini kullandı.

Donanımlı gençler yetişecek

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise “Yeni kurulan laboratuvarımızda gençlerimiz, en güncel mühendislik yazılımlarının yanında dev şirketlerde kullanılan PLM programını tanıyıp öğrenecekler. Böylece mesleki hayatlarına daha donanımlı ve birikimli olarak başlayacaklar” yorumunu yaptı.