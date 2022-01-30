  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Uçak proje süreleri kısaldı
Teknoloji

Uçak proje süreleri kısaldı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçak proje sürelerinin kısaldığını söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açılış töreninde konuşan Kotil, “Yeni dünyayı, gençler sökerler. Bizim de onlara ihtiyacımız var. Bakın, 10 yılda biten uçak projeleri 2 yıla indi. Çünkü toplantıya gerek kalmıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 21:01:00 -
Uçak proje süreleri kısaldı

Kotil, Hava ve Uzay Araçları Laboratuvarı’na ekstra destekler vereceklerini de duyurdu. Product Lifecycle Management’ın (PLM) tasarımcılıkta yeni bir kavram olduğunu belirten Kotil, “Çok yeni bir dünyayla karşı karşıyayız. Biz bunu TUSAŞ’ta yaşıyoruz. Sıfır kilometre mühendislere bu sistemi öğretiyoruz. Bu sistem bir kültür dönüşümü, bir şeyi elektronik ortamda A’dan Z’ye yapmak” ifadelerini kullandı.

Donanımlı gençler yetişecek

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise “Yeni kurulan laboratuvarımızda gençlerimiz, en güncel mühendislik yazılımlarının yanında dev şirketlerde kullanılan PLM programını tanıyıp öğrenecekler. Böylece mesleki hayatlarına daha donanımlı ve birikimli olarak başlayacaklar” yorumunu yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay