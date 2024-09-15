Uçak kiralama şirketi Avolon, rakibini satın aldı! Satın alma kararı: Şirketten ilk açıklama geldi
Dünya genelinde faaliyet gösteren köklü firmalarından uçak leasing şirketi Avolon, rakip firma Castlelake’in yan kuruluşu olan Castlelake Aviation'ı satın aldı. Satın alma kararı: Satın almanın yaklaşık 5 milyar dolar değerinde varlık kazandırdı öğrenildi.
Dünya genelinde faaliyet gösteren uçak leasing şirketi Avolon, rakip firma Castlelake’in yan kuruluşu olan Castlelake Aviation'ı satın aldı. Bu anlaşma, Avolon'a 5 milyar dolar değerinde varlık kazandırdı. Satın alım kapsamında 105 kiralanmış uçak, 13 uçak siparişi, kiralanmış iki motor ve dokuz kredi alacağı yer alıyor.
Avolon'un bu satın almayla edindiği portföy, %68 oranında dar gövdeli uçaklardan oluşuyor ve uçakların %70'i yeni nesil modellerden meydana geliyor. Uçakların ortalama yaşı 4,7 yıl olup, kalan kira süresi ise ortalama 8,4 yıl olarak belirlendi.
Bu önemli satın alma, Avolon'un küresel uçak leasing pazarındaki pozisyonunu güçlendirerek, özellikle yeni nesil uçaklarda geniş bir varlık portföyü oluşturmasını sağlıyor.
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