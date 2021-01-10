  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Uçak kazasının ardından Endonezya'da yeni felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Uçak kazasının ardından Endonezya'da yeni felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Uçak kazasıyla sarsılan Endonezya'da yaşanan heyelan felaketinde 11 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 14:02:00 -
Uçak kazasının ardından Endonezya'da yeni felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Endonezya'nın Cava Adası’nda yer alan Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu. Batı Cava’da yer alan Cihanjuang köyünde şiddetli yağışların ardından dün 2 heyelan meydana geldi.

Köyde bulunan çok sayıda ev heyelan nedeniyle büyük hasar gördü. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, Jakarta’nın 150 kilometre güneydoğusunda yer alan Cihanjuang köyünde dün yaşanan heyelanlar nedeniyle en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Jati, toprak kaymalarının yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Heyelanlar sırasında arama kurtarma ekiplerinin de afetten etkilendiğini aktaran Raditya Jati, “İlk heyelan, yoğun yağış tarafından tetiklendi. Sonraki heyelan ise arama kurtarma ekiplerinin ilk heyelan alanı etrafındaki afetzedeleri tahliye ettiği sırada meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo Ekim ayında yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların, sel ve toprak kaymalarını tetikleyebileceği ve ülkenin tarımsal üretimini etkileyebileceği konusunda uyarmıştı.

Endonezya’da dün 62 yolcu ve mürettebatıyla kalkış yapan uçak kısa süre sonra düştü. Uçağın enkazlarına bugün sabah ulaşıldığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu! Selçuk Bayraktar'dan Whatsapp kararı
Gündem

Sosyal medyadan duyurdu! Selçuk Bayraktar'dan Whatsapp kararı

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'tan ayrıldığını..
Pakistan karardı! Hava Kuvvetleri acil durum ilan etti
Dünya

Pakistan karardı! Hava Kuvvetleri acil durum ilan etti

Pakistan'da başkent İslamabad da dahil olmak üzere ülke çapında elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik santrallerindeki bir arızadan kaynakl..
Türk Lirasıyla sigaralarını yaktılar! Skandal görüntülere tepki yağdı
Gündem

Türk Lirasıyla sigaralarını yaktılar! Skandal görüntülere tepki yağdı

Türk Lirasını ateşe vererek sigaralarını yakan genç kadınların görüntüsü tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları şahıslar hakkında ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay