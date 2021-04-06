  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Uçak kazasından sağ kurtuldu! Hayatta kalabilmek için arkadaşlarını yedi
Dünya

Uçak kazasından sağ kurtuldu! Hayatta kalabilmek için arkadaşlarını yedi

49 yıl önce Şili'den Arjantin'e giderken And Dağları'nda uçak kazası geçiren Jose 'Coche' Luis Inciarte isimli kişi yaşadıklarını anlattı. Inciarte, kaza sonrası hayatta kalabilmek için ölen arkadaşlarını yemek zorunda olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:34:00 -

Şili ile Arjantin arasında yer alan And Dağları'na 1972 yılında çarpan uçaktan hayatta kalan 16 kişiden biri olan José Luis 'Coche' Inciarte,72 günlük hayata kalma savaşını İngiliz medyasına anlattı.

Hayatta kalmak için arkadaşlarını yediler

Talihsiz kazada hayatta kalan Inciarte, arkadaşlarının etini yiyebilmek için büyük bir enerji ve zihin çabası harcadığını kaydederken, bu acının artık onunla yaşamadığını ifade etti. "And Dağları hakkında tabii ki düşünüyorum. Unutmak mümkün değil ama artık bu durum hayatımın bir parçası değil" diyen Inciarte, "Bu acı bugün benimle yaşamıyor. Hayatta kalmak istiyorsan başka seçenek yoktu. Bir toplantı yaptık ve bunu yapıp yapmamayı tartıştık. Yapmamak ölmek anlamına geliyordu ve herkes yemeye karar verdi." dedi.

Hayatları film oldu

Inciarte'nin acı hikayesi, 1993 yapımı Alive filminde anlatırken, Coche filmde anlatılanların tamamının doğru olduğunu kaydetti.

16 kişi kurtuldu

Jose 'Coche' Luis Inciarte 3 Ekim 1972 yılında Santiago'dan Montevideo'ya seyahat ettiği sırada sisle kaplı And Dağları'na çarpan Uruguay Hava Kuvvetleri'nin 571 sefer sayılı uçakta bulunan 45 yolcudan biriydi. Amerikan futbol takımı Old Christians ile birlikte seyahat eden Inciarte kazada kurtulan 16 kişinin arasındaydı. İnciarte ve arkadaşları hayatta kalmak için ölen arkadaşlarını yemek zorunda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den bir alçaklık daha! Yeni yaptırım kararını açıkladılar
Gündem

ABD'den bir alçaklık daha! Yeni yaptırım kararını açıkladılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) 'Rusya ile kurulan ilişkileri' bahane ederek yaptırım kararı..
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Ekonomi

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Serbest piyasada dolar güne 8,1070 liradan, avro ise güne 9,5840 liradan başladı.

Ahmet Zeki Üçok'tan Devlet Bahçeli'nin rütbe teklifine cevap
Gündem

Ahmet Zeki Üçok'tan Devlet Bahçeli'nin rütbe teklifine cevap

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin darbe imalı bildiri yayınlayan amiraller hakkındaki "Rütbelerini sökün" tepkisi hakkında açıklamalarda bulunan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay