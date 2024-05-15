Uçak iniş takımları olmadan indi! Dehşete düşüren olay: Pilot, uçağı baş aşağı çakılmaktan kurtardı!

YAKITI BİTİRDİ, UÇAĞI YAVAŞÇA İNDİRDİ

Avustralya'nın Newcastle Havaalanı'nda mekanik arıza yapan uçak iniş takımlarını kaybetti. Küçük uçakta o sırada iki yolcu bir de pilot bulunuyordu. Havalimanı yetkilileri pilotun hamlesini "ders gibi" olarak yorumladı. Pilot uçağı saatlerce havada tutarak önce yakıtını bitirdi, sonra acil iniş yaptı.

İNİŞ TAKIMLARI OLMAYAN UÇAĞI PİSTE KILPAYI İNDİRDİ

Bunun öncesinde pilot uçağı iyice alçalttı. Alçak uçan uçak dakikalarca pist üzerine teğet geçerek kaydı. O sırada acil servis ve müdahale ekiplerinin gelmesi için zaman kazandı, uçak iyice yavaşlayınca pilot yere sakince iniş yaptı. 53 yaşındaki deneyimli pilota, havaalanı övgüler sıraladı.