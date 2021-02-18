Uçak hayal, şirket yalan, çalınan 12 yıl gerçek! 28 Şubat kumpaslarından biri daha çöktü. Metin kaplan beraat etti

Sohbetlerinde Fetullah Gülen ve Dinler Arası Diyalog safsatasıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle FETÖ’cü polislerin hazırladığı uyduruk delillerle suçlanan ve mezhepçi yargının kararlarıyla zindana atılan Metin Kaplan’ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davanın ana delili sayılan “Anıtkabir’e 11 Eylül saldırısı benzeri, uçakla kamikaze dalışı yapılacağı” şeklindeki isnadın baştan sona yalan olduğu ortaya çıktı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre ne Metin Kaplan ve arkadaşlarının kiraladığı iddia edilen uçağın ne de kiralandığı söylenen havayolu şirketinin asla var olmadığı belirlendi. Mahkeme Kaplan’ın suç işlediğine dair kuşkudan uzak, hukuka uygun, kesin ve inandırıcı deliller elde edemediğinden beraatine karar verdi. Verilen mahkûmiyet hükmünün ortadan kaldırılmasıyla FETÖ ve 28 Şubat yargısının elbirliği yaparak irtica yaygarasıyla darbeye zemin hazırlamak için kurduğu kumpaslardan biri daha çökmüş oldu. Beraat kararının kesinleşmesiyle Kaplan hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı kaldırılırken, gözaltı ve tutuklu kaldığı süreler yönünden maddi, manevi tazminat talebinde bulunabileceğinin de bildirilmesine karar verildi. Metin Kaplan, 12 yıl hapis yattıktan sonra gazetemizin ısrarlı yayınları sonucu 2016 yılında tahliye olmuştu.

FETÖ’nün kumpası çöktü

Avukatı Hüsnü Tuna; “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanma başladı. Yargılanmanın yenilenmesi sürecinde, iki şey meydana geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden 1998 yılında kamikaze dalış yapılacağı iddia edilen Şafak Air firmasının kime ait olduğunu sorduk. Sivil Havacılık, uçağın kuyruk numarasından çıkarak böyle bir uçağın da firmanın da olmadığını mahkemeye beyan etti. Kaplan’ın talimat verdiği iddia edilen 8 kişinin darp edilerek ifadelerinin alındığı doktor raporuyla tescillendi. FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer ve ekibi tarafından planlanan bu kumpas, Taşhiye operasyonlarının da ilk ayağıydı” dedi.

AİHM de yeniden yargılama demişti

Kaplan davasındaki uydurulmuş senaryonun çöktüğünü kaydeden Tuna, “Bu senaryoyu geçerli kabul eden mahkeme o günkü sanıkları mahkum etti. Mahkeme talimatı Metin Kaplan verdi diye Kaplan’ı sorumlu tuttu. Daha sonra Kaplan hakkında dava açıldı fakat Kaplan Türkiye’de olmadığı için dosyası ayrıldı. 2004 yılında iadesini istediler Almanya’dan. Metin Kaplan’a silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmekten 17 yıl ceza verdiler. Hapis yatarken yargılanmanın yenilenmesi başvurusu yaptık” dedi. AİHM’nin bu davada hak ihlali olduğuna karar verdiğini kaydeden Kaplan, “Erzurum’da Metin Kaplan’ın kayınbiraderi yargılanmıştı, ona da aynı suçlamadan ceza vermişlerdi. AİHM’e göndermiştik. Orada yargılanmanın yenilenmesi hakkı doğmuştu. Biz de ona dayanarak yenilenmesi başvurusunda bulunmuştu” şeklinde konuştu.