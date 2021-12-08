Uçak, gemi ve Metro'da operasyon! Özel Harekat’tan nefes kesen tatbikat

İki aşamalı tatbikatı İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da izledi. İlk aşamada dağlık bir arazideki sığınak bölgesi ele geçirildi. Sığınağın bulunduğu alana yaya ve helikopterle giren timler hedefi imha ederek bölgeyi ele geçirdi. İkinci aşamada uçak ve gemi ile raylı sistemde metro ve metrobüslerde operasyonlara imza attılar. Operasyon bölgelerindeki hedefler imha edildikten sonra timler, helikoptere halatla tutunarak tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı selamladı. Nefes kesen tatbikatı izleyen Aktaş, Türkiye üzerinde emelleri olan hainler ve onların maşası PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ve PYD gibi terör örgütlerine izin vermeyeceklerini söyledi.