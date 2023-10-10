Uçak 5 yıl önce o yere getirildi: 'Airbus A340' uçağı bilim merkezi oluyor paylaşımı!

5 yıl önce restoran yapılması amacıyla Çayırova’ya getirilen fakat çeşitli nedenlerle restoran olmayan uçak bilim merkezine dönüşüyor. Airbus A340 model uçağın bilim merkezine dönüştürülmesi için ihale 8 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

BİLİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Çayırova Belediyesi tarafından 2018 yılında kente restoran olarak kullanılma amacıyla getirilen ve 2 ayda montajı tamamlanan 'Airbus A340' uçağı çeşitli nedenlerle restorana dönüştürülemedi. Yaklaşık 5 yıldır boş halde bekleyen uçak restore edilerek bilim merkezine dönüştürülecek Bilim Merkezi için ihale 8 Kasım saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi ihale toplantı salonunda gerçekleşecek. Proje için yer teslimi sonrasında 210 günlük süre belirlendi. ozgurkocaeli'nin derlediği ahberde: 17 dönümlük Çayırova Bilim Park’ının 7 bin 500 metrekaresi yeşil alan, 6 bin 475 metrekaresi de sert zemin olarak planlandı. Proje kapsamında kafeterya binası, idari bina, mescid, wc, otopark, çocuk oyun alanı, amfi, kentsel donatılar ve meydan olacak.