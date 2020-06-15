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Aktüel

Üç yaşındaki çocuk 4. kattan düştü

Konya’nın Kulu ilçesinde, 4.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:08:45 -
Üç yaşındaki çocuk 4. kattan düştü

Konya’nın Kulu ilçesinde, 4. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Olay, Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarına ziyarete gelen ailenin 3 yaşındaki çocuğu E.Ş.Ö. evin balkonuna çıktı. Aşağıda oynayan çocuklara bakan E.Ş.Ö. bir anda dengesini kaybederek balkondan 2. katta bulunan terasın çatısına oradan da aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünün fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan E.Ş.Ö, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen E.Ş.Ö, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Çocuğun ailesi hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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