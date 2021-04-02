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Dünya Üç ülkenin sınır geriliminin gölgesinde geniş çaplı tatbikat!
Dünya

Üç ülkenin sınır geriliminin gölgesinde geniş çaplı tatbikat!

Kırgızistan, ülkenin güneyinde komuta kademesi ve askeri personelin yer aldığı geniş çaplı askeri tatbikat başlattı. Fergana Vadisi'nde Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan devlet sınırları kesişiyor ve vadideki söz konusu üç ülkenin mevcut sınır belirsizliği sorunları nedeniyle 1990'lı yıllardan bu yana önemli sorunlar ortaya çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 01:09:00 -
Üç ülkenin sınır geriliminin gölgesinde geniş çaplı tatbikat!

Kırgızistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Batken, Oş ve Celalabad bölgesinde 2 bin askerin katıldığı "Güvenlik-2021" ve "Güney-2021 Oluşumu" askeri eğitim tatbikatına start verildiği bildirildi.

Açıklamada, tatbikatın temel amacının, ülkede olası askeri ve olağanüstü hal durumunda askeri, devlet yönetimi ve yerel yönetim organlarının arasında etkileşimi geliştirmek, her düzeydeki komutanların ve birliklerin imkan ve yönetim tecrübesini artırmak olduğu belirtildi.

3 Nisan'da sona erecek tatbikatta 2 bin askerin, 100 tankın ve zırhlı aracın, 20 füze ve top sistemi ile 10 hava aracının yer aldığı ifade edildi.

Savunma Bakanı General Taalaybek Omuraliyev, tatbikatın açılış törenindeki konuşmasında, modern dünyada, temel zorlukların ve tehditlerin uluslararası terörizm ve aşırılığın olduğunu belirterek, "Biz ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya hazır olmalıyız." diye konuştu.

Orta Asya'nın en kalabalık nüfusunun yaşadığı Fergana Vadisi'nde Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan devlet sınırları kesişiyor ve vadideki söz konusu üç ülkenin mevcut sınır belirsizliği sorunları nedeniyle 1990'lı yıllardan beri önemli sorunlar ortaya çıkıyor.

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