  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Üç ülkeden ortak açıklama: Endişeliyiz
Dünya

Üç ülkeden ortak açıklama: Endişeliyiz

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın metal uranyum üretmek için çalışmalara başlamasından derin endişe duyduklarını belirterek, Tahran yönetimine nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 16:47:00 -
Üç ülkeden ortak açıklama: Endişeliyiz

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın metal uranyum üretmek için çalışmalara başlamasından derin endişe duyduklarını belirterek, Tahran yönetimine nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin dışişleri bakanlıkları sözcüleri, konu ile ilglil ortak yazılı açıklama yaptı.

İran'ın metal uranyumun üretimi için çalışmalara başlamasından derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, İran'ın metal uranyum üretmesinin hiçbir sivil güvenirliliği bulunmadığı ve potansiyel olarak ciddi askeri etkileri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma çerçevesinde İran'ın metal uranyum üretmeme ve bu konuda 15 yıl boyunca araştırma yapmama konusunda taahhüt verdiği vurgulanarak, İran'a bu eylemine son verme ve nükleer anlaşmayı sürdürmeyi istemesi halinde anlaşmadaki yükümlülüklerini derhal yerine getirme çağrısı yapıldı.

İran, nükleer bir yakıt türü için araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlamasına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) bilgilendirdiğini ve ilk aşamada metal uranyum üretmek için doğal uranyum kullanacaklarını duyurmuştu.

İran ile 2015'te imzalanan ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı, İran’ın plütonyum veya uranyum metalürjisi üzerinde araştırma ve geliştirme yapmasına izin vermiyor.

Uzmanlar, metal uranyumunu nükleer silah yapımında kullanıldığı için çok hassas bir konu olarak değerlendiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Şeker davasında flaş gelişme
Gündem

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

İstinaf Mahkemesi, şiddet gören kadına yardım etmek isterken cinayet işleyip 12.5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker’in dosyasını, bazı eksik..
Bu anca CHP'de olurdu!
Siyaset

Bu anca CHP'de olurdu! "Zam yaptık" dediği maaşları ödemedi

Yılbaşında kendi yönetimi altındaki belediyelerde maaşların en az 3100 TL olacağını söyleyen CHP, söz konusu maaşları ödememeye başladı. Şiş..
Erdoğan'la fotoğrafını gösteren Aliyev: İki gardaş!
Dünya

Erdoğan'la fotoğrafını gösteren Aliyev: İki gardaş!

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa bölgesine ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay