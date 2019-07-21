Üç makam araçlı cemiyet başkanı!

Harun Sekmen İstanbul

Türkiye’de basın özgürlüğünün olmadığını iddia eden ve medya kuruluşlarının hükümetin emri altına girdiği yönünde kara propaganda yürüten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Nazmi Bilgin’in, ‘Gazetecilik Mesleği’ üzerinden rant devşirdiği ortaya çıktı.

Mesleğin sorunlarını çözüme kavuşturmaktan ziyade marjinal sol örgüt lideri gibi takılan ve hükümete yönelik muhalif tutumuyla bilinen Bilgin’in değeri yüz binlerce lirayı buluna üç makam aracının olduğu belirlendi. Gazetecilerin haklarını koruduğunu iddia eden Bilgin’in, Ford Mondeo ve Toyota Corolla binek otomobiller ile Volkswagen marka VIP minübüsü kendisine makam aracı olarak tahsis ettiği öğrenildi.

Cemiyetin 2018 yılı faaliyet raporunda ortaya saçılan bilgiler, Nazmi Bilgin ve yönetiminin, meslek örgütünün imkanlarını kullanarak nasıl bir lüks içerisinde yaşadıklarını da gözler önüne serdi.