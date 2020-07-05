Üç kıtanın sağlık merkezi olacağız

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın katıldığı törenle hizmete açıldı. Kartal Şehir Hastenesi’nin İstanbul’un en büyük hastanelerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, 1987’de 150 yataklı bir devlet hastanesi olarak hizmete açılan hastanenin zamanla yetersiz hale geldiğini anlattı. Eski hastanenin depreme dayanıksız olduğunu da vurgulayan Erdoğan, “Yeni hastanemizin İstanbul’a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik” dedi.

1250 yataklı dev kompleks

Hastanenin özellikleri hakkında bilgiler veren Erdoğan, şunları dile getirdi: “618 milyon liralık bir yatırımla, 302 bin metrekare kapalı alana sahip 5 bloktan oluşan, otoparkı, konferans salonu, yeşil alanı ve diğer özellikleriyle bu muhteşem eseri ilçemize ve İstanbul’umuza kazandırdık. Hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz. Senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz. 150 yataklı onkoloji hastanesiyle yatak kapasitesini 1250’ye, poliklinik sayısını ise 250’ye çıkarmış olacağız.”

Salgına en hazırlıklı ülke olduk

Virüse gelişmiş ülkelerin daha hazırlıksız yakalandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye, salgın dönemine 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 1213 bilgisayarlı tomografi cihazı, 4 bin tedavi kurumu, hepsinden önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla girmiştir. Çok kısa sürede inşa ettiğimiz veya hizmete girme vaktini öne aldığımız hastanelerle sağlık altyapımızı daha da güçlendirdik. Tedbirler ve yöntemler sayesinde salgını en düşük can kaybıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık.

Avrupa’nın bir numarasıyız

“Bugün kendi hastanelerimizin yanı sıra Brezilya’dan Somali’ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı. Virüsle örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye’nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Bizim şehir hastanelerimiz, iddialı bir şekilde söylüyorum, Avrupa’da bir numaradır, dünyada ise sayılıdır. Hamdolsun, biz bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra ise icraatlarımızla bu hastanelerimiz sağlık turizminde çok ciddi bir çekim alanı oluşturacaktır. Türkiye’yi üç kıtanın sağlık merkezi yapmakta kararlıyız.”

Asker uğurlamaya yasak

Asker uğurlama ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olunduğunu da aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Valime de söyledim, ‘İstanbul’da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün.’ Çünkü biz bu insanları öyle kenarda, köşede, gezerken bulmadık. Bunlar bize Rabbimizin emanetidir. Genç, virüse karşı bağışıklık anlamına gelmez. Kontrollü şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız.”

Koca: Tehlike henüz geçmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınında tehlikenin henüz geçmediğini belirterek, şunları söyledi: “Son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu riskin altında. Kısaca temizlik, maske, mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye’nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.”