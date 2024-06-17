  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Atatürk’e küfür edenleri kaça savunursun Ersan Şen!

İsrail Kabine Toplantısı'nda Türkiye detayı gündeme oturdu: Erdoğan gidin diyor, biz ısrar ediyoruz

Yok daha neler? İspanya'nın Filistin'i tanıması Hamas’a terör örgütü diyen Özgür Özel sayesinde olmuş!

Oktay Kaynarca bu kez tepki çekti

Keriz silkeleme seansları! Fetö gitti Şebö geldi… Fetö okul açıyordu Şebö’de portal kapısı

İşte merak edilen turizm rehberi! Türkiye’nin tercih edilen en güzide noktaları!

İran'dan Türkiye'ye büyük ihanet! Akıncı İHA'nın karşılığı bu mu olacaktı?

Yoğun bayram gündeminin konusu Gazze! Peş peşe kritik görüşmeler

CHP'deki taciz skandalında yeni gelişme! Parti içerisindeki ahlaksızlıkların üzeri kapatılmasın

17 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
Yaşam Üç kişinin yaptığı işi tek başına yapıyor! Siz daha önce böyle keçi gördünüz mü?
Yaşam

Üç kişinin yaptığı işi tek başına yapıyor! Siz daha önce böyle keçi gördünüz mü?

Yeniakit Publisher
2024-06-17 15:44:00 -

Manisa'da yaşayan kılavuz keçi yetenekleriyle herkesi kendine hayran bırakıyor. 3 kişinin yaptığını tek başına yapan keçi kendisine yardımcı yetiştiriyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Adiloba Mahallesi'nde hayvan alım satım işi yapan amca çocukları Mehmet Tetik ve Şahin Tetik isimli hayvan besicileri kendi yetiştirdikleri kılavuz keçi sayesinde iş yüklerinin hafiflediğini anlattı. Yıllardır en zorlandıkları işin hayvanların araçlara yüklenmesi olduğunu kaydeden amca çocukları, yavruyken aldıkları keçi sayesinde 2 kurbandır 2-3 kişinin yaptığı işi keçinin tek başına yaptığını belirtti.

"İsteyen çok oldu"

Hayvan besiciliğinin yanı sıra hayvan alım satımı yapan Mehmet Tetik, "Hayvan alım satımı yapıyoruz. Sürekli hayvan alıp sattığımız için nakliyesinde de hayvanları indirip bindirme işlemi yapıyoruz ve bu çok zor oluyordu ve bir yardımcıya ihtiyacımız vardı. Yaklaşık 2 sene önce keçimizi yavruyken aldık. Onu kendi yöntemlerimizle yetiştirdik. Kamyon, kamyonet aracın türü fark etmiyor, aracın kapısı açıldığında araca kendisi biniyor ve arkasından da hayvanları içeri alıyor, tek başına 2-3 kişinin yaptığı işi yapıyor. Bu olmadan önce biz hayvanları tek tek, bazen 3-4 kişi paylaşarak kamyona atıyorduk. Hayvanı yetiştirdikten sonra çok rahat ettik. Bunun sayesinde daha kolay sarıyoruz. Kuzuları peşinden araca çekip onlara yakalanmadan geri aşağıya iniyor. Biz de arabanın kapağını kapatıyoruz ve işlem bitmiş oluyor. Bizimle aynı işi yapan meslektaşlarımızdan, hayvan alım satım işi yapan meslektaşlarımızdan Konya'dan, Çanakkale'den, Afyonkarahisar'dan arkadaşlarımızdan çok isteyen oldu, taliplisi oldu. Bize bedelini söyle alalım dediler. Biz herhangi bir bedel biçmedik. Zaten bizim elimizde büyüdü onun için bir bedel biçmedik, satmayı düşünmedik. Keçimizi aldığımızdan bu yana 2 Kurban Bayramı geçti. Şu anda bütün hayvanlarımızı sattık. Allah'a şükür Kurban Bayramı'nda hayvanları bitirdik. Keçimiz demirbaş olarak bizimle kaldı. Allah bize ömür verdikçe, ona ömür verdikçe biz de bu mesleğe devam ettiğimiz müddetçe bizimle birlikte olmaya devam edecek" dedi.

Çırak yetiştiriyor

Çiftliklerindeki bir diğer yavru keçiyi de çırak olarak yetiştirdiklerini kaydeden Mehmet Tetik, "Bu yavru da 4-5 aylık bir keçi. Bizim elimizde doğdu. Annesi gebeyken almıştık. Bu yavru annesinin peşindeydi sonra kılavuz keçimizin peşinde gezmeye başladı annesini aramamaya başladı. Sürekli bizim keçinin peşinde geziyor. Biz de onu çırak olarak yetiştirmeye karar verdik. Şu an aynı işi birlikte görüyorlar. İki çiftliğimiz var bu da Kılavuz Keçimiz gibi usta olduğunun da onu da diğer çiftliğimizde kullanmayı düşüyoruz" diye konuştu.

Rize'de değişmeyen bayram geleneği
Rize'de değişmeyen bayram geleneği

Yaşam

Rize'de değişmeyen bayram geleneği
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sıcaktan bunaldılar soluğu orada aldılar! Burası Afrika değil Türkiye
Sıcaktan bunaldılar soluğu orada aldılar! Burası Afrika değil Türkiye

Yaşam

Sıcaktan bunaldılar soluğu orada aldılar! Burası Afrika değil Türkiye

Parasını almaya gitmişti canından oldu
Parasını almaya gitmişti canından oldu

Yaşam

Parasını almaya gitmişti canından oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23