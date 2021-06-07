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Gündem Üç güzel insanı rahmetle anıyoruz
Gündem

Üç güzel insanı rahmetle anıyoruz

Düşünce ve fikir dünyamıza eşsiz katkılar sunan Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun yanı sıra Türk basınına milli ve yerli bir ruh kazandıran Karahasanoğlu ailesinin kıymetli valideleri Hatice Anne’yi, Hakka yürüyüşlerinin yıl dönümünde dualarla anıyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 10:47:00 -
Üç güzel insanı rahmetle anıyoruz

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Düşünce ve fikir dünyamıza eşsiz katkılar sunan Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun yanı sıra Türk basınına milli ve yerli bir ruh kazandıran Karahasanoğlu ailesinin kıymetli valideleri Hatice Anne’yi, Hakka yürüyüşlerinin yıl dönümünde dualarla anıyoruz.

İrfan mektebinin önemli

İsmi: Cahit Zarifoğlu

Unutulmaz birçok esere imza atan ve gönül dünyamızı dile getiren Cahit Zarifoğlu’nu vefatının 34. yıl dönümünde dualarla anıyoruz. Fikir dünyamızın öncülerinden olan Zarifoğlu irfan mektebimizin önemli hocalarından biriydi.

‘Akit’ten başkası beni taşıyamaz’

‘Lambada titreyen alevi üşütecek’ kadar engin bir gönle sahip olan ve aynı zamanda uzun yıllar gazetemizin yazarlığını yapan Abdurrahim Karakoç ise ebediyete göçüşünün 9. yıl dönümünde gönlümüzdeki sıcaklığını halen koruyor. Karakoç, gazetemizle kurduğu gönül bağını ‘Akit’ten başkası beni taşıyamaz’ sözleriyle dile getirmişti.

Hatice Anne’yi dualarla yâd ediyoruz

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz ve yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu’nun değerli valideleri Hatice Karahasanoğlu’nu ise Hakk’a irtihalinin 16. sene-i devriyesinde dualarla yâd ediyoruz.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

fetösavar

akitimiz özeldir... herkes anlayamaz...
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Vahap Kalyoncu

Hepsini ruhuna el fatiha çünkü onlar bunu hakediyor.
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