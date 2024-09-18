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Gündem Üç gün önce cami açılışı üç gün sonra rakı açılımı “Arkadaş tam olarak ne yapıyorsun?”
Gündem

Üç gün önce cami açılışı üç gün sonra rakı açılımı “Arkadaş tam olarak ne yapıyorsun?”

Yeniakit Publisher
2024-09-18 11:34:00 - 2024-09-18 12:43:56

Yazar Levent Gültekin, iktidara geldiklerinde rakı fiyatını indireceği sözünü veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Gültekin, "Hangimiz çocuğumuzun kötü alışkanlıklara düşmesini ister?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rakı fiyatlarını düşürme vaadi tartışmalara yol açtı.

Dün Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, iktidarları dönemi için "ulaşım 500 lira değil 50 lira, dana kıyma 55, kuzu pirzola 70 lira, bir litre rakı 140 lira. Hesap böyle." ifadeleri eleştiri konusu oldu.

 

"Camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruz"

CHP lideri Özel, geçtiğimiz günlerde Bornova'da gerçekleştirilen cami açılış  töreninde yaptığı konuşmasında, "Seçimlerden önce sıkışınca ‘Bunlar gelirse bayrağı indirecek, bunlar gelirse ezanı dindirecekler, bunlar gelirse vatanı böldürecekler' diyen iftiracılara inat camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruz, bayrağı da göndere çekiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

 

"Ne yapıyorsun tam olarak"

Rakıyı özendirmekle eleştirilen Özel'e bir tepki de yazar Levent Gültekin'den geldi.

Bir gün ezan, bir gün rakı” diyen Özgür Özel’e seslenen Gültekin, "3 gün önce cami açılışına katılıyorsun 3 gün sonra rakının fiyatı şuna düşecek diyorsun. Ne yapıyorsun tam olarak? Bu tip zararlı alışkanlıklara devlet yasak koymasa da vatandaşı için teşvik edici de olmaz. Hangimiz çocuğumuzun kötü alışkanlıklara düşmesini ister?" dedi.

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Yorumlar

Deli İbo

Millet geçim derdinde, Özgür efendi rakı derdinde. Özgür efendi sen evvela İBB Başkanına bir talimat verde Halk Ekmek, su, ulaşım ücretlerini indirsin, rakı sana lazım sen ister indir, ister indirme. Rakısız yaşam sürdürülürde, susuz ve ekmeksiz yaşanmaz.

sdk

chp nin temelinde İSLAM düşmanlığı var,herşey beklenir,önemli olam bir Müslüman oy veremez chpye
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