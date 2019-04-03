‘Üç derste’ finansal okuryazarlık Yatırım Finansman, finansal okuryazarlığa destek kapsamında 6 Nisan Cumartesi günü üç adet seminer düzenleyecek.

Yatırım Finansman, finansal okuryazarlığa destek kapsamında Borsa İstanbul iş birliğiyle 6 Nisan Cumartesi günü “Hisse Senetlerinde Portföy Oluşturma Stratejileri”, “Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nın İşleyişi” ve “Piyasalara Genel Bakış” seminerini düzenliyor. Seminere, www.yf.com.trweb sitesinden kayıt formu doldurularak ücretsiz katılım sağlanabiliyor.

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