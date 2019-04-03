‘Üç derste’ finansal okuryazarlık
Yatırım Finansman, finansal okuryazarlığa destek kapsamında 6 Nisan Cumartesi günü üç adet seminer düzenleyecek.03 Nisan 2019 Çarşamba 12:04
Yatırım Finansman, finansal okuryazarlığa destek kapsamında Borsa İstanbul iş birliğiyle 6 Nisan Cumartesi günü “Hisse Senetlerinde Portföy Oluşturma Stratejileri”, “Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nın İşleyişi” ve “Piyasalara Genel Bakış” seminerini düzenliyor. Seminere, www.yf.com.trweb sitesinden kayıt formu doldurularak ücretsiz katılım sağlanabiliyor.
YORUM YAZ