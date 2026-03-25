Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi, Kurtulmuş’un katılımıyla Zagreb’de başladı

Hırvatistan Parlamentosunun ev sahipliğinde düzenlenen Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başkent Zagreb’de başladı.

Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Zagreb Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi’nde zirveye katılan meclis başkanlarını ve parlamento temsilcileri tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, zirve öncesinde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya gelecek.

 

ÜÇ DENİZ GİRİŞİMİ

2015 yılında Polonya ve Hırvatistan’ın öncülüğünde, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini bir araya getiren Üç Deniz Girişimi, Karadeniz, Baltık ve Adriyatik denizleri arasında uzanan bölgenin daha hızlı ve dengeli kalkınmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Üye devletler arasındaki bağlantısallığın artırılarak özellikle altyapı, enerji ve dijital bağlantı alanlarına odaklanan üst düzey ve çok paydaşlı bir iş birliği anlayışına ulaşmayı öngören girişim, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, transatlantik bağların güçlendirilmesi ve Avrupa içi uyumun artırılması olmak üzere üç temel eksen üzerine inşa ediliyor.

Enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarında altyapı bağlantılarının geliştirilmesi ve mevcut eksikliklerin giderilmesi başlıca öncelikleri arasında yer alan uluslararası platform, özellikle Baltık-Adriyatik-Karadeniz hattında kuzey-güney doğrultusunda enerji ve ulaştırma koridorlarının oluşturulması stratejik hedeflerinden biri olarak bulunuyor.

“Via Carpathia” karayolu koridoru, öne çıkan projelerden birisi. Söz konusu koridor, Litvanya’nın Klaipeda Limanı’ndan başlayarak Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan’ın Selanik Limanı’na, buradan da İstanbul’a uzanan bir kuzey-güney bağlantı hattı oluşturmayı hedefliyor.

TÜRKİYE, 10. ZİRVE’DE “STRATEJİK ORTAK” STATÜSÜ KAZANDI.

Türkiye, Halkalı-Kapıkule, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, İstanbul Havalimanı gibi büyük ölçekli altyapı projeleri ve limanları ile doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ulaştırma koridorlarının önemli bir parçasını teşkil ediyor. Türkiye'nin Orta Koridor ve Kalkınma Yolu güzergahındaki önemli konumu, Adriyatik Denizi, Baltık Denizi ve Karadeniz ülkelerinin Üç Deniz Girişimi rotasının İstanbul üzerinden Orta Koridor ve Kalkınma yoluyla bağlayarak Akdeniz'e, Hazar Denizi'ne ve Basra Körfezi’ne bağlanmasına imkan sağlayarak girişimin beş denizi kapsayan geniş bir coğrafyaya ve ötesine erişimine imkan sunabilecek.

