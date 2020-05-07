Üç aylık emekli maaşını kampanyaya bağışladı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 80 yaşındaki İbrahim Çetin, 10 bin lira tutarındaki 3 aylık emekli maaşını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı. Vefa timini arayan Çetin, "Ben bir Yugoslavya göçmeni olarak her zaman devletimin yanında yer aldım, bundan sonra da yer alacağım" diyerek 10 bin TL’yi Vefa ekibine teslim etti.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 aylık emekli maaşını bağışlamak isteyen 80 yaşındaki İbrahim Çetin, Vefa Sosyal Destek Grubu’nu evine davet etti. Çetin’in evine giden Vefa ekipleri, İbrahim Çetin’den 3 aylık maaşı olan 10 bin TL’yi tutanak karşılığında aldı. İbrahim Çetin’in bağışını kampanya hesabına yatıran ekip, makbuzu da İbrahim Çetin’e teslim etti.

Yugoslavya göçmeni olduğunu belirten Çetin, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya ben de destek olmak istedim. 3 aylık emekli maaşımı devletime bağışlıyorum" dedi. Bir göçmen olarak her zaman devletin yanında olduğunu ifade eden Çetin, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimin yanında olmaya devam edeceğim" diye konuştu.