Recep ayının ilk üç günün fazileti nedir? Ramazan ayının habercisi olan üç ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) manevi feyzi tüm Müslümanların üzerine inmeye başladı. 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Yarın oruç tutmak isteyen vatandaşlar "Üç ayların ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Üç ayların ilk günü oruç tutulur mu?

Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu ve üç aylarda tutulan oruçlarla ilgili Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

Üç ayların ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir?

İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir.