  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
İSLAM Üç ayların başlangıcı ne zaman?
İSLAM

Üç ayların başlangıcı ne zaman?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Üç ayların başlangıcı ne zaman?

Milyonlarca Müslüman için büyük önem taşıyan Üç Aylar’ın başlangıç tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte 2025-2026 dönemine ilişkin tarihler netleşti. Peki, üç aylar zaman?

Recep ayıyla başlayan, Şaban ayıyla devam eden ve Ramazan ayıyla sona eren Üç Aylar, yılın manevi açıdan en yoğun dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yılın son günlerine yaklaşılırken, “Üç Aylar ne zaman başlıyor?” sorusu yeniden gündeme geldi.

 

Üç Aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Üç Aylar, Hicri 1447 yılının ilk ayı olan Recep ayıyla birlikte başlıyor. Buna göre Üç Aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü idrak edilmeye başlanacak.

Recep, Şaban ve Ramazan ayları hangi tarihte?

Dini takvime göre Üç Aylar şu şekilde ilerleyecek:

Recep ayı, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.

Şaban ayı, 20 Ocak 2026 Salı günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak.

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.

 

Üç Aylar neden 2025’in sonunda başlıyor?

Hicri takvimin Miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün geri gelmesi nedeniyle Üç Aylar, 2025 yılının son günlerine denk geliyor. Bu durum yaklaşık 33 yılda bir yaşanıyor. Böylece Üç Aylar, yıl bitmeden yeniden idrak edilmeye başlanmış olacak.

 

Ramazan ne zaman 2026? Bu sene Ramazan hangi gün başlayacak?
Ramazan ne zaman 2026? Bu sene Ramazan hangi gün başlayacak?

İSLAM

Ramazan ne zaman 2026? Bu sene Ramazan hangi gün başlayacak?

Ramazan bayramı ne zaman? 2026 Dini günler takvimi
Ramazan bayramı ne zaman? 2026 Dini günler takvimi

İSLAM

Ramazan bayramı ne zaman? 2026 Dini günler takvimi

Mübarek aylar yaklaşıyor! Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Mübarek aylar yaklaşıyor! Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

İSLAM

Mübarek aylar yaklaşıyor! Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" iddiasına cevap
Gündem

Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" iddiasına cevap

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle ilgili "Mehmet Akif Ersoy" üzerinden oluşturulmak istenen kirli algı operasyonlarına karşı a..
Hulki Cevizoğlu ‘Cumhuriyeti CHP kurmadı’ dedi, CHP’liler AK Parti’lilere saldırdı
Gündem

Hulki Cevizoğlu ‘Cumhuriyeti CHP kurmadı’ dedi, CHP’liler AK Parti’lilere saldırdı

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili Hulki Cevizoğlu’nun sözleri başta CHP Grup Başkanvekili Murat Emir olmak üzere ..
Skandal itiraf ve çürüyen tablo! Sosyal medya maskesi düştü! Genç kızların örnek aldığı tipleri başka ülkeler 'escort' olarak tanımlıyor
Sosyal Medya

Skandal itiraf ve çürüyen tablo! Sosyal medya maskesi düştü! Genç kızların örnek aldığı tipleri başka ülkeler 'escort' olarak tanımlıyor

YouTube’da program yapan sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in “İnsan artık Dubai’ye gitmeye çekiniyor, o listede adım vardı” sözleri büyük t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23