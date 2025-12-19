Üç ayların başlangıcı ne zaman?

Recep ayıyla başlayan, Şaban ayıyla devam eden ve Ramazan ayıyla sona eren Üç Aylar, yılın manevi açıdan en yoğun dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yılın son günlerine yaklaşılırken, “Üç Aylar ne zaman başlıyor?” sorusu yeniden gündeme geldi.

Üç Aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Üç Aylar, Hicri 1447 yılının ilk ayı olan Recep ayıyla birlikte başlıyor. Buna göre Üç Aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü idrak edilmeye başlanacak.

Recep, Şaban ve Ramazan ayları hangi tarihte?

Dini takvime göre Üç Aylar şu şekilde ilerleyecek:

Recep ayı, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.

Şaban ayı, 20 Ocak 2026 Salı günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak.

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.

Üç Aylar neden 2025’in sonunda başlıyor?

Hicri takvimin Miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün geri gelmesi nedeniyle Üç Aylar, 2025 yılının son günlerine denk geliyor. Bu durum yaklaşık 33 yılda bir yaşanıyor. Böylece Üç Aylar, yıl bitmeden yeniden idrak edilmeye başlanmış olacak.