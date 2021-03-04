Üç aylarda yapılan dualar

Üç aylarda hangi dualar edilir? Müslüman dünyası için önemli üç aylar geldi. Bu sene üç aylar 13 Şubat tarihinde başladı.Bu önemli tarihin gelmesiyle birlikte üç aylarda okunacak dualar ise İslam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki üç aylarda okunacak dular neler?

Üç aylarda okunan dualar

Peygamberimiz (a.s.) da şöyle buyurmuştur:



"Dua eden bir mümin; günah olan bir şeyi istemedikçe veya akrabalık ilişkisini kesmek için dua

etmedikçe Allah ya onun duasını kabul eder veya ondan duası nispetinde bir kötülüğü uzaklaştırır veya

onun duası kadar günahlarını siler."



Mümin, usul ve âdâbına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve

etkisini dünya ve âhirette görür. Yüce Allah, âyetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

bildirmektedir:

"Kullarım, sana benden sorarlarsa (onlara söyle): Ben (onlara) yakınım. duâ eden, bana duâ ettiği

zaman onun duâsına karşılık veririm. O halde onlar da bana karşılık versinler (benim çağrıma uysunlar),

bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar.”

Peygamber Efendimiz, ‘Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.

Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

"Yahut dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü (onun üzerinden) kaldırıyor ve

sizi (eskilerin yerine) yeryüzünün sâhipleri yapıyor? Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne de az

düşünüyorsunuz?"

Birinci âyette dua edenin duasının kabul edileceği, ikinci âyette ise darda ve sıkıntıda kalanının

sıkıntısının giderileceği bildirilerek Allah’ın dualara icabet eden olduğuna işaret edilmektedir. “Şüphesiz

Rabbim duaları işitendir.