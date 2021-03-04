Üç aylarda yapılan dualar
Üç aylarda okunacak dualar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç aylar 13 Şubat itibariyle üç aylar mevsimi başlamış oldu. Üç ayları inananlar ibadetlerle dualarla idrak edilmeye gayret ediyor. Üç ayların gelmesiyle birlikte yapılacak ibadetler ve okunacak dualar merak ediliyor. İşte mübarek üç aylarda yapılan dualar...
Üç aylarda hangi dualar edilir? Müslüman dünyası için önemli üç aylar geldi. Bu sene üç aylar 13 Şubat tarihinde başladı.Bu önemli tarihin gelmesiyle birlikte üç aylarda okunacak dualar ise İslam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki üç aylarda okunacak dular neler?
Üç aylarda okunan dualar
Peygamberimiz (a.s.) da şöyle buyurmuştur:
"Dua eden bir mümin; günah olan bir şeyi istemedikçe veya akrabalık ilişkisini kesmek için dua
etmedikçe Allah ya onun duasını kabul eder veya ondan duası nispetinde bir kötülüğü uzaklaştırır veya
onun duası kadar günahlarını siler."
Mümin, usul ve âdâbına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve
etkisini dünya ve âhirette görür. Yüce Allah, âyetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini
bildirmektedir:
"Kullarım, sana benden sorarlarsa (onlara söyle): Ben (onlara) yakınım. duâ eden, bana duâ ettiği
zaman onun duâsına karşılık veririm. O halde onlar da bana karşılık versinler (benim çağrıma uysunlar),
bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar.”
Peygamber Efendimiz, ‘Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.
Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
"Yahut dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü (onun üzerinden) kaldırıyor ve
sizi (eskilerin yerine) yeryüzünün sâhipleri yapıyor? Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne de az
düşünüyorsunuz?"
Birinci âyette dua edenin duasının kabul edileceği, ikinci âyette ise darda ve sıkıntıda kalanının
sıkıntısının giderileceği bildirilerek Allah’ın dualara icabet eden olduğuna işaret edilmektedir. “Şüphesiz
Rabbim duaları işitendir.