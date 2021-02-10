Üç aylarda tutulan oruca nasıl niyet edilir? Üç ayların niyeti nasıl getirilir?
Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek. Recep ve Şaban’ın bereketi bir şekilde geçirip Ramazan’ı karşılamak isteyen Müslümanlar, üç aylarda oruç tutarak kendilerini hem onbir ayın sultanı Ramazan’a hazırlamakta hem de Rabbimiz’in rızasını celp etmekte. Peki üç aylarda oruç tutacaklar niyetlerini nasıl yapmalı? Üç aylarda tutulan oruca nasıl niyet edilir? Üç ayların niyeti nasıl getirilir?
Üç ayların fazîletini Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem): “Recep Allah’ın ayı, Şa‘bân benim ayım ve Ramazân ümmetimin ayıdır” (Deylemî, el-Firdevs, No.3276, 2/275) şeklinde ifâde buyurmuştur.
Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
Üç ayların niyeti nasıl getirilir?
Üç aylarda kişi oruç tutmak istediğinde öncelikle kaza orucu olan kişi, önce kaza orucunu tutar, daha sonra da nafile oruç tutmak isterse onları tutabilir. Önce kaza oruçlarını tutması daha doğru olur. Böyle bir orucu tutacak kimsenin durumu ve niyeti de önemlidir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Orucun sahih olması İçin niyet şarttır. Kalben niyet kâfidir. Oruç için sahura kalkmak da niyet sayılır.