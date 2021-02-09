Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?
Üç aylarda nasıl ibadet edilir? Üç aylarda nasıl ibadet edilmesi gerektiği sıkça araştırılıyor. Üç ayların başlamasına kısa bir süre kala milyonlarca kişi hangi duaları okumaları gerektiğini, hangi tesbihlerin çekilebileceğini araştırıyor. Peki, üç aylarda hangi tesbihler çekilir?
Mübarek üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başlayacak. Regaib kandili ise 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Peki, üç aylarda hangi tesbihler çekilir?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?
RECEB AYI
10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim
ŞABAN AYI
10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü
10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü
10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü
RAMAZAN AYI
10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin
10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb
10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab