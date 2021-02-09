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İSLAM Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?
İSLAM

Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?

Üç aylarda nasıl ibadet edilir? Üç aylarda nasıl ibadet edilmesi gerektiği sıkça araştırılıyor. Üç ayların başlamasına kısa bir süre kala milyonlarca kişi hangi duaları okumaları gerektiğini, hangi tesbihlerin çekilebileceğini araştırıyor. Peki, üç aylarda hangi tesbihler çekilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 14:24:00 -
Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?

Mübarek üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başlayacak. Regaib kandili ise 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Peki, üç aylarda hangi tesbihler çekilir?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?

RECEB AYI

10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN AYI

10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN AYI

10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin

10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab

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