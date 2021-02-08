Üç aylar 2021 | Pek çok kişi şubat ayıyla birlikte üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, regaib kandili ne zaman?

Üç ayların önemi nedir?

Halk arasında üç aylar olarak ifade edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayı son derece önemlidir. Efendimiz (SAV) recep ayı başladığında “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır" şeklinde dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Üç aylar ne zaman? Üç aylar ne zamana denk geliyor 2021

2021 üç aylar 13 Şubat Perşembe günü başlayacak. Regaib kandili ise 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Ramazan ayı ise 13 Nisan Salgı günü başlayacak.