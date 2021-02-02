Üç aylar 2021 ne zaman? Üç ayların başlangıcı ne zaman? Soruları merak konusu oldu. İslam aleminin beklediği üç aylar başlangıcı belli oldu.

Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Diyanet İşleri 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı. Bu yıl üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe denk geliyor. Receb ayı ile başlayan üç aylar için kısa bir süre kaldı.