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Yaşam Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
Yaşam

Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri, 2021 dini günler takvimini yayınladı. Dini günler takvimine göre üç aylar, kandil tarihleri ve bayram tarihleri de belli oldu. 2021 üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 22:05:00 -
Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Üç aylar 2021 ne zaman? Üç ayların başlangıcı ne zaman? Soruları merak konusu oldu. İslam aleminin beklediği üç aylar başlangıcı belli oldu.

Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Diyanet İşleri 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı. Bu yıl üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe denk geliyor. Receb ayı ile başlayan üç aylar için kısa bir süre kaldı.

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