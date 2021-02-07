Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar hangi gün ayın kaçında başlayacak?

İslam aleminde üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Receb, Şaban ve Ramazan ayları, müslümanın olgunlaşma yolunda derin bir nefes aldığı, manevi inşasının kuvvetlendiği aylardır. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu üç aylar, 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak.

Buna göre manevi feyiz ve bereket mevsimi olan üç aylardan istifade etmek isteyen müminler 12 Şubat Cuma’yı 13 Şubat Cumartesi’ye bağlayan akşam itibarıyla üç ayların ilk gününü idrak edecek. Hicri takvime göre üç ayların ilki ve 29 gün sürecek olan Recep ayının ilk günü miladi takvimde 13 Şubat 2021’de başlıyor.

İkinci ay olan ve 30 gün sürecek Şaban ayı ise 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Üç ayların sonuncusu ve 30 gün sürecek olan Ramazan ayı da 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Şartlarını taşıyan her Müslümanın oruç tutması farz olan Ramazan-ı Şerif için inanlar, 12 Nisan Pazartesi’yi 13 Nisan Salı’ya bağlayan gece ilk teravih namazlarını kılacak ve imsak vakti girmeden sahura kalkarak ilk Ramazan orucuna niyet edecek.