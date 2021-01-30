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Yaşam Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 üç aylar başlangıcı
Yaşam

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 üç aylar başlangıcı

Üç aylar, Receb ayı ile başlıyor, Şaban ayının ardından da 11 ayın Sultanı Ramazan ayında oruçlar tutulduktan sonra sona eriyor. Mübarek ve faziletli zaman dilimi olan üç aylar 2021 yılında hangi tarihte başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 22:23:00 -
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 üç aylar başlangıcı

2021 dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşların sıkça araştırdığı üç ayların başlangıç tarihi ise, dini günler takvimine göre belli oldu.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

2020'de üç aylar 13 Şubat günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 18 Şubat 2021 günü gerçekleşecek.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 10 Mart günü olacak.

25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 27 Mart günü Berat Kandilidir.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs günüdür.

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