Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 üç aylar başlangıcı

2021 dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşların sıkça araştırdığı üç ayların başlangıç tarihi ise, dini günler takvimine göre belli oldu.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

2020'de üç aylar 13 Şubat günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 18 Şubat 2021 günü gerçekleşecek.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 10 Mart günü olacak.

25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 27 Mart günü Berat Kandilidir.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs günüdür.