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İSLAM Üç aylar ne zaman başlayacak? Ramazan ayı ne zaman? 2021 kandillerin tarihi
İSLAM

Üç aylar ne zaman başlayacak? Ramazan ayı ne zaman? 2021 kandillerin tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayınlanan dini günler takvimi bu da paylaşıldı. 2021 yılında gerçekleşecek olan dini günler de bu takvim içerisinde yer alıyor. Peki üç aylar ne zaman başlayacak? Recep ayı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte? Ramazan ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 17:42:00 -
Üç aylar ne zaman başlayacak? Ramazan ayı ne zaman? 2021 kandillerin tarihi

Hicri takvime göre Cemaziyelâhir ayı içerisinde bulunuyoruz. Bu ayın sona ermesi ile birlikte Recep ayına gireceğiz ve böylelikle İslam dininde mübarek aylar diye zikredilen üç aylara girmiş olacağız.

Üç aylar takvimi

Recep ayının ilk günüyle birlikte 3 aylara gireceğiz. Recep ayı ise üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak.

2021 yılının ilk kandili ise Regaip kandili Recep ayının 6. günü olan 18 Şubat’ta gerçekleşecek.

Milyonlarca Müslümanın büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ise bu yıl 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs'ta başlayarak 15 Mayıs'ta son bulacak.

Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili 10 Mart, Berat Kandili ise 27 Mart tarihine dek geliyor.

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